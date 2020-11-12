درجال يتعهد بإيجاد حلول لازمة الانيق

2020/11/12 | 21:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد نادي الطلبة الرياضي، الخميس، ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وعد بإيجاد الحلول لازمة النادي.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، اجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس نادي الطلبة علاء كاظم ووعده بالتواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم بخصوص ايجاد حلول للازمة المالية التي يمر بها النادي والتي على اثرها اعلن الانسحاب من بطولة كأس العراق ووضع احتمالية الانسحاب من الدوري اذا لم يتحقق الدعم من الوزارة”.

واكد درجال بحسب البيان، على ان “الطلبة احد اقطاب الكرة العراقية يجب ان لا يمر بمثل هذه الظروف ولزاماً على الجميع العمل على ايجاد الحلول اللازمة لعدم انسحابه من اي مشاركة سواء في الكأس او الدوري لأنه يعتبر اضافة بأسمه وتأريخه للبطولة التي يشارك فيها”.

وبين البيان أن “ادارة النادي ترغب بالتوضيح للجماهير الرياضية والاعلام بأن الرعاية التي تم توقيعها مع المصرف الوطني الاسلامي وكلية دجلة هي تعهد الرعاة بتجهيز الفريق للموسم الحالي الصيفي والشتوي اضافة الى التكفل بمصاريف النقل والسكن والاطعام للفريق الاول خلال المباريات التي تجري في المحافظات وايضاً تشمل مكافأة فوز الفريق ولا تشمل تمويل النادي ودفع عقود اللاعبين لانها من مسؤولية المؤسسة الداعمة وهي وزارة التعليم”.



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