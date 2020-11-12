الحجامة.. بين المناعة والعلاج من كورونا

2020/11/12 | 21:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رسول الله صلى عليه وسلم "من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شفاء من كل داء" تشير الدراسات ان الحجامة من أقدم الفنون العلاجية التي عرفها الإنسان وهي عملية سحب الدم من سطح الجلد باستخدام كؤوس الهواء بإحداث خدوش سطحية بمشرط حاد على سطح الجلد بغرض إخراج الدم الفاسد لتنقية الجسم من السموم وتنشيط الدورة الدموية وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

ويقول الخبير في فن الحجامة بارام مصطفى " اعمل الحجامة منذ 15 عاما ولدي شهادات صحية بممارسة المهنة، والحجامة هي من السنة النبوية اضافة كونها من علاجات الطب التكميلي لتعزيز نظام المناعة في الجسم وطرد السموم، وعلاج الصداع وألام العضلات والمفاصل وتنشيط الدورة الدموية وانخفاض مستوى الكولسترول."

ويتابع مصطفى: "يزورني كل يوم 10-15 شخصا لغرض الحجامة ومما يشكون من امراض مختلفة ومن مختلف الأعمار، وهناك بعض الشروط لانجاح الحجامة والاستفادة منها بشكل أكبر النوم والراحة النفسية وعدم الاغتسال مع الامتناع عن التدخين أو ممارسة الجماع بمدة لا تقل عن 12 ساعة".

وسأل بارام مصطفى عن الفائدة من الحجامة لدرء مرض كورونا وأهميتها " الحجامة لا تشفي من مرض كورونا لكنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة في الجسم وطرد الشوائب الضارة وتهيئة الجسم من جديد لمقاومة الأمراض والتصدي لها بصورة اقوى بتنشيط الكريات الدم البيضاء." لكن بشرط تكون عمل الحجامة قبل او بعد الشفاء من فايروس كورونا لعدم التسبب بمضاعفات بسبب قلة مناعة المريض."

PUKmedia عدنان الجاف/السليمانية‌

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