صادرت النفط الأمريكية ترتفع 500 ألف برميل يومياً

2020/11/12 | 21:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة قوية في صادرات الخام الأمريكية.

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