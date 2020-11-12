2020/11/12 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ النجف الاشرف

طالبت الهيأة التطبيعية، اليوم الخميس، إدارة نادي النجف بتحديد ملعبٍ بديل مرخص لخوض مباريات فريقها الكروي في دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي.

وبيّنت التطبيعية، في الكتاب الرسمي المرسل إلى إدارة النجف، بـ”أنه بناءً على ما جاء في مذكرة لجنة المسابقات، المؤرخة في 11/11/2020، يرجى تسمية ملعبٍ بديل مرخص لملعب النجف الدولي كونه تحت الصيانة”.

وكانَ من المقرر أن يخوض فريق النجف مبارياته المقبلة في دوري الكرة الممتاز للموسم 2020-2021 على ملعب النجف الدولي قبل المباشرة بأعمال صيانة الملعب من قبل الشركة المنفذة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة النجف مطالبة بتسمية ملعبها البديل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة النجف مطالبة بتسمية ملعبها البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).