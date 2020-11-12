التطبيعية تطالب إدارة النجف بتسمية ملعبها البديل

2020/11/12 | 21:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت الهيأة التطبيعية، اليوم الخميس 12/11/2020، إدارة نادي النجف بتحديد ملعبٍ بديل مرخص لخوض مباريات فريقها الكروي في دوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

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