بالصور.. فريق طبي

2020/11/12 | 21:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نجح فريق طبي عراقي من انقاذ مواطني اجنبي "باكستاني" تعرض للطعن في الظهر والصدر.

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