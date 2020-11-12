حكومة الاقليم : لن نسمح بأن يتعرض شعب كوردستان إلى الظلم

2020/11/12 | 21:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بياناً حول تمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب العراقي.

وقالت الحكومة في بيان تلقت خبر برس” نسخة منه ، “في الوقت الذي تثمّن فيه حكومة إقليم كردستان الموقف الموحد لممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب إزاء تمرير قانون تمويل العجز المالي والذي تم التصويت عليه بمبدأ الأغلبية اليوم الخميس، بعيداً عن مبدأ التوافق وبدون مراعاة قلق شعب كوردستان، فإنها تعبّر عن قلقها واعتراضها على القانون.

واشار الى ان” حكومة إقليم كردستان مستعدة ومستمرة في جهودها الرامية لحل المشاكل العالقة على أساس الدستور، وقد عبّرت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم منذ اللحظة الأولى لمهامها عن حُسن نيتها أكثر من مرة، وأجرت زيارات إلى بغداد، ونتج عن ذلك الكثير من التفاهمات والاتفاقات مع الحكومة الاتحادية السابقة والحالية.

واوضح “إن حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع الالتزامات الدستورية مقابل تأمين المستحقات الدستورية لشعب كردستان وضمانها، وإذ نجدد التأكيد على الدفاع عن تلك الحقوق، فإننا لن نسمح بأن يتعرض شعب كوردستان إلى الظلم.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع للرئاسات الثلاث في إقليم كردستان مع ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية، وذلك للإعلان عن الموقف الموحد والرسمي لإقليم كردستان.

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