’’قانون الاقتراض’’.. نائب عن الفتح يرد على المعترضين: الكرد أكبر المستفيدين

2020/11/12 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

ابدى عضو مجلس النواب، عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الخميس، استغرابه من امتعاض القيادات الكردستانية بعد تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب.

وقال حامد الموسوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "نستغرب ردة الفعل القوية من إقليم كردستان بعد تشريع قانون الاقتراض"، مبينا أن "القانون شرع بممارسة ديمقراطية ووجود معترضين طبيعي".

وأضاف الموسوي، أن "مشروع القانون مرر بتضحيات مشتركة من القوى السياسية، ولم يكن هناك أي توجيه بتشريع القانون بطريقة تثير امتعاض الكرد".

وتابع، أنه "في جلسة التصويت كانت هناك إرادة لضرب نصاب الجلسة وعدم تمرير قانون الاقتراض، الامر الذي تسبب بتاخرها لـ 17 ساعة متتالية، استمرت خلالها الحوارات".

وأشار إلى أن "النفط ملك لجميع فئات الشعب العراقي، ويجب ان تطبق أي قوانين بشأنه على جميع انحاء العراق"، مبينا أن "إلزام الإقليم بتسليم وارادات النفط في قانون الاقتراض سيكون من مصلحة الشعب الكردي، وهناك شكاوى من عدم شفافية في الإقليم عبر عنها سياسيون كرد لان الرواتب تصل ولا تصرف".

وأكمل عضو تحالف الفتح في البرلمان، أن "الكرد هم الفائز الأكبر من التفاهمات والقوانين التي شرعت في مجلس النواب العراقي منذ التغيير بعد 2003".

واصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، بياناً بخصوص تمرير البرلمان لقانون تمويل العجز المالي.

وقال مسعودي بارزاني، في بيان نشره مكتبه الاعلامي، وتلقته (بغداد اليوم)، "بأسف بالغ يطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة اخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على اقليم كردستان".

وأضاف أن هذا الامر يحدث "بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها.



إن القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون اخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغط على الاقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على شعب كوردستان ومحاربته".

واشار الى انه "من الجلي بأنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الاقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كردستان".

وتابع: "يجدر به أن أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كوردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق شعب كردستان ووقفوا ضد السياسية المحاربة لشعب كوردستان والتي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، نكن لهم التقدير والامتنان".

ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى "عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغى أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان".

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