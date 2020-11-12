وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية منذ اربعة اعوام

2020/11/12 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي اطلاق وجبة جديدة من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية للمتقدمين بطلباتهم منذ عام ٢٠١٦ بواقع ١٤ الفا و٧٤ اسرة في بغداد والمحافظات.وبين الركابي في بيان ان : الوزارة وجَّـهت هيئة الحماية الاجتماعية بحسم ملف المتقدمين للشمول منذ عام ٢٠١٦ وقد استنفرت الهيئة ملاكاتها وباشرت لجان البحث الاجتماعي عملها منذ قرابة الشهرين الماضيين لإجراء الزيارات الميدانية لتلك الاسر.واشار الى انها تمكنت - وبمدة قياسية - من استكمال اجراءات الشمول لـ١٤ الفا و٧٤ اسرة بعد ورود نتائج بحثهم من قبل وزارة التخطيط وفق المعايير التي تعتمدها لهذا الغرض والمسندة الى استمارات البحث الاجتماعي التي تجريها وزارة العمل.واضاف ان : وزارة التخطيط ارسلت اسماء ١٤ الفا و٧٤ اسرة دون خط الفقر، و ١٠ آلاف اسرة ظهرت نتائج بحثهم فوق خط الفقر سيتم نشر اسمائهم تباعاً وبإمكانهم تقديم اعتراضاتهم وفق ما نص عليه قانون الحماية الاجتماعية.وتابع ان : الوزارة ستقوم بنشر جميع اسماء المشمولين عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي ابتداءً من الاحد المقبل الموافق ١٥-١١-٢٠٢٠، داعياً المشمولين الى الالتزام بمواعيد المراجعة المثبتة إزاء كل اسم تمهيداً لاصدار البطاقات الذكية (كي.كارد) لهم مع مراعاة الشروط الصحية عند المراجعة./انتهى3

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