اعلاها في ابي غريب.. صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا

2020/11/12 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الخميس، عن تفاصيل 405 اصابة اليوم بفايروس كورونا.وذكر بيان للدائرة : توزعت الاصابات في أبي غريب 41 ابو دشير 11 الاعلام 11 البياع 12 التاجي 12 التراث 1الحرية 13الخطيب 6 الــدورة 26 الدولعي 7 الرحمانية 5 السيدية 4 الشالجية 2 الشرطة الرابعة 2 الشعلة 25 الصالحية 2 الطارمية 6 العامرية 15 العطـيـفيـة 5 الغزاليـة 12 القادسيـة 12 الكاظميـة 29 اللطيـفيـة 12 المحمودية 27 المنصور 5 المواصلات 7 الوشاش 3 اليوسفية 13 اليـرموك 14 جــكوك 6 حي الجامعة 8 حي الجهاد 16 حي الخضراء 3 حي العامل 10 حي العدل5 حي الفرات 1 ســويـب 1 شارع حيفا 1 سكنة جانب الرصافة 12 محافظة النجف 1 محافظة بابل 1 محافظة صلاح الدين 1واضاف : بلغ عدد حالات الشفاء: 803، والوفيات: 2./انتهى3

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