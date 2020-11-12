8 حاويات اجهزة اتصال تكشفها هيئة المنافذ العراقية في ميناء أم قصر الشمالي

2020/11/12 | 21:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الخميس، تمكنها من ضبط 8 حاويات بداخلها أجهزة اتصال في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة....

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