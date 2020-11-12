غوغل تحرم مستخدمي تطبيق صورها الشهير من ميزة مهمة

2020/11/12 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة غوغل، عن نيتها إدخال تعديلات على آلية استخدام تطبيق Google Photos الذي يعتمد عليه الكثير من مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية حول العالم.

وأشارت غوغل في مدونة لها على الإنترنت إلى أنه واعتبارا من 1 يونيو 2021 لن يكون بإمكان مستخدمي الخدمة السحابية لتطبيق Google Photos الاعتماد على الخدمة لحفظ الصور والفيديوهات بكميات غير محدودة، بل ستوضع حدود لكمية البيانات التي سيتمكنون من تخزينها في هذه الخدمة مجانا.

وأوضحت أن مساحة التخزين السحابية التي ستتوفر لمستخدمي التطبيق مجانا ستحدد بـ 15 غيغابايت، وأذا أراد المستخدم الحصول على مساحة أكبر لحفظ بياناته فسيكون بإمكانه الحصول عليها مقابل رسوم مادية.

وطمأنت غوغل مستخدمي Google Photos بأن بياناتهم وصورهم وفيديوهاتهم المحفوظة على الخدمة السحابية للتطبيق قبل 1 يونيو العام القادم لن تنطبق عليها شروط الاستخدام الجديدة، لكن الشروط المذكورة سابقا ستطبق فقط على البيانات التي سيخزنونها في الخدمة السحابية بعد هذا الموعد.

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