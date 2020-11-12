عبد الواحد: اتهامات الكرد للشيعة والسنة بـ”المؤامرة” تغطية على سرقاتهم للنفط

2020/11/12 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أنتقدت النائبة الكردية السابقة، سروة عبد الواحد، اتهامات القيادة الكردية للقوى السياسية الشيعية والسنية بـ”المؤامرة” والطعن بظهر شعب كردستان في تمرير قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض).وقالت عبد الواحد في تصريح صحفي، “هذه التصريحات غير مسؤولة ومن حق النواب الشيعة والسنة البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه البلد وعدم توفر الرواتب”.وأضافت […]

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