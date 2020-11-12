الأردن يسجل قفزة قياسية جديدة في الإصابات والوفيات بكورونا

2020/11/12 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سجل الأردن اليوم الخميس، 80 حالة وفاة و5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 132,086 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,547 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 249، وإجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 2000، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 24,128 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,141,170.



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