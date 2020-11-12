التجارة تعلن موعد توزيع السكر والتمن العنبر ورز الياسمين

2020/11/12 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، تجهيزها مادة السكر في جميع مناطق البلاد، وانها بدأت بتوزيع زيت الطعام، كما انها مستمرة بتوزيع مادة الطحين، مشيرة إلى انه من المؤمل توزيع مادة السكر خلال الأيام العشرة المقبلة، كما سيتم توزيع مادة التمن العنبر ورز الياسمين العراقي، خلال منتصف شهر كانون الأول.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الوزارة، محمد حنون، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (12 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيه إن "نظام البطاقة التموينية في العراق يتعرض الى مشكلة كبيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وما خلفته من انخفاض تخصيصات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية، وبالتالي حصل خلل من شهر الـ 4 من كورونا ولحد الآن".

وأضاف حنون، أن "الوزارة تحركت على مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ولجان المجلس الاقتصادي، التي انتجت عنها تخصيص مبالغ مالية، تكاد تكون شهرية، حيث استطعنا بالفترة الأخيرة تجهيز مادة السكر في جميع مناطق البلاد بعد توقيع عقد بتجهيز البطاقة التموينية بـ 80 ألف طن، من أحد المناشئ الوطنية، و36 ألف طن من زيت الطعام، التي بدأت عملية توزيعه في مختلف المحافظات".

وتابع المسؤول، "كما تم التفاوض لشراء 40 ألف طن من مادة السكر، حيث من المؤمل توزيعه خلال الأيام العشرة المقبلة".

وبين حنون، أن "الوزارة مستمرة بتوزيع مادة الطحين بشكل منتظم، والسبب هو الخزين الكبير من مادة الحنطة المسوقة من الفلاحين، التي تجاوزت خلال العام الجاري الـ 5 ملايين و400 ألف طن، وهي موزعة في جميع مخازن العراق".

ولفت إلى "بدء الموسم التسويقي لمادة الرز في محافظة النجف"، مبينا أن "الوزارة بدأت باستلام الكميات الأولى من المناطق الشلبية، حيث من المؤمل توزيع مادة التمن العنبر ورز الياسمين العراقي، خلال منتصف شهر كانون الأول".

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