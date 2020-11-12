عن حُمق الحسين ..للمرة الأخيرة - أحمد صبحى منصور

2020/11/12 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مقدمة كتاب ( مسلسل الحُمق في ذرية : على بن أبى طالب ) أثار مواجع الشيعة .



ذكرنى هذا بردود أفعالهم على كتابى ( المسكوت عنه من تاريخ الخلفاء الراشدين ) وقد أسعدهم ما كتبته عن أبى بكر وعمر وعثمان ، وأغضبهم ما كتبته في نقد (على ) وفشله .



وذكّرنى هذا أيضا بكتابى ( مذبحة كربلاء : دراسة بحثية تاريخية : ترفع ضغط الدم ) ، وقد رفعت فعلا ضغط الدم عندى وأنا أكتبها ، وكنت اكتبها حُزنا على الحسين ، ولم يمنع ......





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