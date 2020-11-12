البورصة العراقية تودع الاسبوع باللون الاخضر

2020/11/12 | 21:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انهت البورصة تداولات الجلسة الختامية، الخميس، مرتفعة بنسبة 0،84%.

وجرى تداول 281,5 مليون سهم بقيمة 547,3 مليون دينار.

وارتفعت اسهم 7 شركات تقدمها أسهم المصرف المتحد بـ16.67% واسهم بغداد للمشروبات الغازية 4.55%.

وأنخفضت اسهم 7 شركات تقدمها أسهم المصرف الاسلامي بـ2.50% وأسهم مصرف بغداد بـ2.33%.

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