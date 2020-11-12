التراخيص تبلّغ الأندية بالبحث عن ملاعب مرخصة لبطولة الكأس

2020/11/12 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} اجتمعَ، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، مع رئيس لجنة التراخيص، الدكتور حسين فلامرز، ومدير قسم التراخيص، ماجد ثامر، لمناقشة موضوع الملاعب المرخصة ومتعلقاتها، وضرورة تبليغ الأندية المشاركة في بطولة كأس العراق للموسم 2020 -2021 بالبحث عن ملاعب مرخصة لإقامة المباريات.

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