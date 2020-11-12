القبض على مسافرين بحوزتهم جوازات سفر بريطانية مزيفة في مطار البصرة

2020/11/12 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إلقاء القبض على مسافرين عراقيين في منفذ مطار البصرة الدولي، بحوزتهم جوازات سفر بريطانية قادمين على طائرة بيروت - البصرة، يرومون الدخول بها للعراق وعند تفتيشهم تبين يخبأون الجوازات العراقية، وبعد تدقيق جوازاتهم الاجنبية من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزيفة.

تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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