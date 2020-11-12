القبض على عراقيين بحوزتهم جوازات سفر بريطانية مزورة في مطار البصرة 

2020/11/12 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، القبض على مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات سفر بريطانية مزورة في منفذ مطار البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ مطار البصرة الدولي، القت القبض على مسافرين عراقيين، بحوزتهم جوازات سفر بريطانية قادمين على طائرة بيروت – البصرة، يرومون الدخول بها للعراق”، مبينا انه “عند تفتيشهم تبين انهم يخبأون الجوازات العراقية، وبعد تدقيق جوازاتهم الاجنبية من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزورة”.

واضاف البيان، انه “تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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