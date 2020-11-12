الزراعة تجهز الفلاحين بالمستلزمات استعدادا لتنفيذ الخطة الشتوية في كربلاء

2020/11/12 | 21:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت مديرية زراعة كربلاء تجهيز الفلاحين والمزارعين بالاسمدة والمبيدات استعدادا لتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.وقال مدير الزراعة في المحافظة رزاق الطائي في تصريح تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “المديرية جهزت الفلاحين والمزراعين بالمستلزمات الزراعية المتمثلة الاسمدة والمبيدات وعمليات التعفير للبذور لتنفيذ الخطة الزراعية حيث تبدأ عملية ري الانبات […]

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