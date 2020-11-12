التعادل السلبي يخيم على لقاء اسود الرافدين ونشامى الأردن/موسع

2020/11/12 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / خيم التعادل السلبي على لقاء منتخبنا الوطني والمنتخب الأردني الودية الذي جمعهما اليوم في دبي ضمن إطار تحضيرات الفريقين لتصفيات كأس العالم.لم يرتق الشوط الأول لمستوى المنتخبين واختفت اللمحات الفنية وانحصر اللعب في منتصف الملعب وغابت الخطورة على المرميين، ولم يجرأ أي طرف على الأخر واختفى التنويع بطريقة اللعب، وتأثر الفريقين بغيابهما عن اللعب بسبب جائحة كورونا حيث ظهر الفريقان منهكان.الفرصتان اللتان وصلتا إلى منطقة جزاء الفريقين كرة عرضية للمنتخب الأردني في الدقيقة 24 تمكن الحارس جلال حسن من إبعادها فيما سدد أمجد عطوان الكرة افتقدت للدقة فمرت بجوار القائم في الدقيقة 42، غير تلك الهجمتين لا يوجد شيء يذكر لينتهي الشوط الأول سلبيا.الشوط الثاني كان افضل نسبيا من سابقه وكاد أن يسجل مدافع المنتخب الأردني عبد الله فاخوري في مرماه بعد أن أخطا في إبعاد الكرة لتمر بجوار القائم في الدقيقة 49، وتألق الحارس الأردني في إبعاد رأسية من علي فائز لتضيع فرصة على المنتخب الوطني.رد المنتخب الأردني جاء سريعا عبر اللاعب ياسين بخيت الذي وجد نفسه بمواجهة المرمى سدد الكرة أبعدها ببراعة جلال حسن، وتألق جلال مجددا في الدقيقة الأخيرة من المباراة برد تسديدة أنس بن عوضات، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.تغييرات بالفريقين.وسعى كل من كاتانيتش وفيتال لإحداث مجموعة من التغييرات بالفريق فزج كاتانيتش باللاعبين محمد قاسم وعلي عدنان وايمن حسين وميثم جبار ومازن فياض فيما أشرك فيتال احسان حداد وانس بن عوضات وعلي علوان وعامر شفيع مع ذلك بقيت النتيجة بيضاء./انتهى

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