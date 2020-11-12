مئات الجثث متناثرة وسط المدينة.. مذبحة بالسكاكين والمناجل في إقليم تيغراي الإثيوبي

2020/11/12 | 21:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالب مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديبروز موتشينا، الحكومة الإثيوبية بضرورة تحمل مسؤولية الحرب في إقليم التيغراي واستعادة جميع الاتصالات مع الإقليم.

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