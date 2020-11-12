هجوم مسلح لـ'داعش' يستهدف دورية للجيش شمال بغداد

2020/11/12 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بتعرض لتنظيم "داعش" استهدف دورية للجيش شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا تعرضاً بالأسلحة الخفيفة على دورية تابعة للجيش في قضاء الطارمية".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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