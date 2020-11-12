الموازنة الأمريكية تسجل عجزاً 284 مليار دولار خلال أكتوبر

2020/11/12 | 22:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عجز الموازنة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الأول من العام المالي 2021، الماضي.

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