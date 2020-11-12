محدث.. الذهب يرتفع 11 دولاراً عند التسوية مع خسائر الأسهم

2020/11/12 | 22:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 11 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأسهم والعملة الأمريكية.

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