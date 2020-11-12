صرخة عامل منجمي في أعماق الأرض... - أحمد بيان

2020/11/12 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان ولادتي ليست كالتي ولد فيها جميع الناسكل يوم لدي عيد ميلاد جديدوحتى موتي ليست كممات الناس، كلما أبدأ عملي في الأعماق، أقوم بالتوقيع على موتي، كلما انتهى وقت عملي، أحيى من جديد،ليس لدي وقت محدد، الليل والنهار، الصباح أو المساءكل الأوقات متشابهة، لغة الرعب تنتابني كل مرة، كل لحظة، استغلال بكل المقاييس، موت بطيء نعيشه يوميا، موتانا وجرحانا ومرضانا بالتعداد،ا ......





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