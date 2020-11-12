عودة 200 أسرة مسيحية الى سهل نينوى ومدينة الموصل

2020/11/12 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى بعد سنوات من النزوح من مدينة الموصل، عادت يوم الأربعاء 11 نوفمبر، 200 عائلة مسيحية الى مناطقها الاصلية في سهل نينوى ومدينة الموصل.واعلنَ قائممقام الموصل زهير الاعرجي امس الاربعاء، عودة 200 أسرة مسيحية نازحة الى مناطقها الاصلية في سهل نينوى ومدينة الموصل بعد مدة نزوح تجاوزت الأربعة اعوام.وقال الاعرجي في …

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