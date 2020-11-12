الكناني: الكاظمي فشل في جر الشارع لمواجهة البرلمان عبر ملف الرواتب

2020/11/12 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد الناب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الخميس، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أراد جر الشارع لمواجهة البرلمان عبر ملف الرواتب لكنه فشل، لافتا الى ان الحلبوسي حاول عدم عقد جلسة التصويت على الاقتراض ليرضي الحكومة والكرد.

وقال الكناني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، : “لقد حذرنا الكاظمي منذ أشهر وطالبناه بتقديم الموازنة وورقة الإصلاح، لكنه أراد جر الشارع لمواجهة البرلمان عبر ملف الرواتب وفشل في ذلك”.

واضاف ان “رئاسة مجلس النواب تحابي الحكومة لأسباب مجهولة، والحلبوسي حاول عدم عقد جلسة التصويت على الاقتراض ليرضي الحكومة والكرد”.

وبين ان “هناك إصرار من قبل البرلمان على عدم الاقتراض مرة أخرى خاصة ان هناك سيولة مالية وعلى الكاظمي إيضاح مصير أموال الواردات جميعها”.



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