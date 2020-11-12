بابا الفاتيكان يهنئ بايدن بفوزه

2020/11/12 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي عام 2016، سُئل البابا فرنسيس عن ترامب الذي كان آنذاك مرشحا للبيت الأبيض، فقال إن "شخصاً يريد بناء جدرانا بدلا من الجسور، ليس مسيحيا".

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