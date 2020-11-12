2020/11/12 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

84 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت مديرية شرطة قضاء سوران في محافظة اربيل ، الخميس، منع بيع وشراء نوعين من اجهزة الموبايل لديها القدرة على تغيير اصوات الرجال الى النساء.

وقال المتحدث بإسم شرطة قضاء سوران شمال ديواري، اليوم (12 تشرين الثاني 2020)، ان "تلك الاجهزة لديها القدرة على تغيير اصوات الرجال الى النساء".

واضاف، انه "لم ينجم عن استعمال تلك الاجهزة اي مشاكل ولم تتلق الشرطة اي شكاوى".

وذكر مراسل ان ار تي في قضاء سوران، ان "الجهاز عبارة عن موديلين من موبايل (إل 8 ستار) ويتم التعامل بها منذ 8 اشهر في اسواق اقليم كوردستان".





ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل.. منع بيع وشراء نوعين من اجهزة الموبايل (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل.. منع بيع وشراء نوعين من اجهزة الموبايل (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).