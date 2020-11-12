لاهور شيخ جنكي: دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الأزمة

2020/11/12 | 22:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، على خطوة تشريع قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب دون مشاركة الكتل الكوردستانية.

وقال لاهور شيخ جنكي في تغريدة على تويتر: ان دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الازمة المالية.

واضاف: يجب الا نسمح بان تضع الاخطاء السابقة المتراكمة مستقبل شعبنا امام المخاطر، الاوضاع المعيشية لاية عائلة في اقليم كوردسان مقدسة ويجب علينا حمايتها.

واوضح الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني: لايجوز ان تضعنا الانفعالات على طريق اخطاء اخرى، قيادة كوردستان تحتاج الى هدوء ومراجعة جذرية لانقاذ ما يمكن انقاذه في كوردستان العراق ويجب ان يكون الحل عندنا وليس الازمات.

PUKmedia خاص ‌

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