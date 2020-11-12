نائب يوضح خيارات ارسال تخصيصات رواتب الموظفين

2020/11/12 | 22:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان ارسال تخصيصات رواتب موظفي اقليم كوردستان ترتبط بموقف رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وقال النائب شيروان ميرزا خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان حكومة اقليم كوردستان لديها اتفاق سابق مع الحكومة الاتحادية ابرم في 15/8/2020 لارسال مبلغ 320 مليار دينار كتخصيصات لرواتب موظفي اقليم كوردستان مقابل تسليم نصف عائدات المنافذ الحدودية وهذا الاتفاق مدته 3 اشهر.

اضاف: ان الحكومة الاتحادية ارسلت تخصيصات رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهرين وبقي شهر واحد قبل ان ينتهي سريان الاتفاق.

وتابع: هناك خيارين امام رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الاول هو ان يبقي الاتفاق ساريا ويرسل تخصيصات رواتب موظفي اقليم كورستان للشهر الثالث وقبل دخول قانون تمويل العجز المالي حيز التنفيذ باعتبار ان الاتفاق حدث قبل اقرار القانون في مجلس النواب.

واوضح: ان الخيار الثاني هو ان لا يقوم الكاظمي بدفع تخصيصات رواتب موظفي اقليم كوردستان للشهر الثالث وينتظر دخول قانون تمويل العجز المالي حيز التنفيذ والعمل به وعدم ارسال اية اموال اخرى الى اقليم كوردستان لحين حصول اتفاق جديد.

هذا وصادق مجلس النواب خلال جليته التي عقدت فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون تمويل العجز المالية دون موافقة ومشاركة الكتل الكوردستانية.

PUKmedia خاص ‌

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