2020/11/12 | 22:48 - المصدر: سفن سكاي

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تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الاردني بلا اهداف في مباراة العودة بعد فايروس كورونا التي اقيمت مساء الخميس في دبي ضمن معسكره التدريبي المقام هناك استعدادا لتصفيات آسيا امؤهلة لبطولة كأس العالم.

وزج المدرب كاتانيتش باللاعب الشاب حسن رائد للمرة الاولى في التشكيلة الدولية مدافعا في الجهة اليسرى بينما لم يشرك المحترف علي عدنان منذ المشاهد الاولى للمباراة وابقى العناصر الاخرى بنفس خياراته السابقة واضعا جلال حسن في حراسة المرمى وعلاء مهاوي مدافع يمين وحسن رائد مدافع يسار وفي قلبي الدفاع علي فائز وسعد ناطق.

وفي منتصف الملعب شارك أمجد عطوان لاعب ارتكاز وحيد ويلعب امامه محمد مزهر وبشار رسن بينما تواجد على جانبي الملعب ابراهيم بايش على الجهة اليسرى وهمام طارق على الجهة اليمنى يتقدمهم وحيدا في خط الهجوم مهند علي.ولم تجد محاولات الفريق العراقي طريقها الى الشباك بعد ان قل عددها وضعفت خطورتها في وقت كان علي عدنان يمرر كرة لعلي فائز كاد يسجل منها هدف فوز العراق لولا براعة الحارس الاردني في انقاذ مرماه.

ورغم منحه الفرصة لعلي عدنان وميثم جبار وايمن حسين ومحمد قاسم في النصف الثاني للمباراة الان الخطورة ظلت بعيدة عن اصابة الشباك الاردنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في مباراة العودة بعد كورونا..



تعادل سلبي للمنتخب الوطني مع الاردن 7 SKY TV.

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