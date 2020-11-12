2020/11/12 | 22:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت اللجنة المالية النيابية، "عقبات كثيرة" في مشروع قانون الموازنة المالي الاتحادية لعام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: عقبات كثيرة ستكون في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: عقبات كثيرة ستكون في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).