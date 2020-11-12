2020/11/12 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه لاعب ريال مدريد والمنتخب الألماني، توني كروس، انتقاداته نحو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، بالقول إن تلك الهيئات المنظمة للعبة تتعامل مع اللاعبين مثل "الدمى"، وذلك بتوسيع البطولات وإنشاء منافسات جديدة، وفقا لما نقلت رويترز.

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