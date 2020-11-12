2020/11/12 | 23:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأزمة المالية تؤثر بشكل كبير على الدوري العراقي (الموقع الرسمي للاتحاد العراقي)هددت ثلاثة من الأندية العراقية بالانسحاب من منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم الكروي الحالي 2020-2021، وذلك بسبب الأزمة المالية وعدم توفر سيولة كافية لها للاستمرار.

ويعيش العراق أوضاعاً اقتصادية صعبة بالوقت الحالي، بسبب تراجع مبيعات النفط، وعدم قدرة الدولة العراقية على توفير الرواتب لموظفي الدوري خلال الوقت المناسب، الأمر الذي يجعل توفير ميزانية للأندية أمرا مستحيلا بالوقت الحالي.

وأعلن نادي الطلبة في بيان رسمي أمس الأربعاء، تعليق النشاطات والمشاركة في بطولة كأس العراق وعدم لعب المباراة مع نادي نوروز ضمن مباريات بطولة الكأس للموسم الحالي.

وإذا لم توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجهة الراعية للنادي، السيولة المادية للفريق الأول والمتطلبات الإدارية الأخرى سيكون قرار الهيئة الإدارية الانسحاب من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الحالي، ووقف النشاطات لجميع الفرق الرياضية في النادي وتتحمل وزارة التعليم العالي تبعات هذا الانسحاب.

وأضرب لاعبو فريق النجف عن خوض التدريبات بالوقت الحالي، إذ لم يستلم اللاعبون مستحقاتهم المالية من الموسم الجديد، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على فريق النفط الذي لم يحصل على أي دعم مالي من الموسم الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة المالية تهدد الأندية العراقية: 3 فرق تفكر بالانسحاب من الدوري) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة المالية تهدد الأندية العراقية: 3 فرق تفكر بالانسحاب من الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).