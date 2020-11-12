النزاهة: نسبة إفصاح الوزراء عن ذممهم المالية بلغت 100 بالمئة

2020/11/12 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد _ واع

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، نسبة إفصاح الوزراء في الحكومة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة أمامها، فيما أكدت ارتفاع النسبة إلى 100 بالمئة.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة افصاح الوزراء عن ذممهم الماليَّة أمام الهيئة ارتفعت من (95.4) بالمائة في بداية الشهر الجاري إلى نسبة 100 بالمئة بعد تسلمها استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير الاتصالات".

وكانت الهيأة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع نسبة المفصحين عن ذممهم الماليَّة من النواب والوزراء إلى نسب غير مسبوقةٍ مقارنةً بالأعوام السابقة.

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