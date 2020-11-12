‘عراقيون لن نثق بالسعودية’ .. استثمار أم استعمار؟

2020/11/12 | 23:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل وسم #عراقيون_لن_نثق_بالسعودية الترند في العراق اليوم الخميس، وذلك بعد أيام على زيارة وفد سعودي ضم وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي لل...

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