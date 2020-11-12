الكاظمي يجري حوارا هاتفيا مع ولي عهد البحرين

2020/11/12 | 23:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع ولي عهد البحرين العلاقات الثنائية بين البلدين....

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