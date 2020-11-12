2020/11/12 | 23:19 - المصدر: سفن سكاي

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كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم عن نسبة إفصاح الوزراء في الحكومة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّةأمامها، مؤكدة ارتفاع النسبة إلى 100% بعد تلقيها استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير الاتصالات.

وذكرت في بيان تلقته قناة (7sky) الفضائية ان” نسبة الإفصاح للوزراء ارتفعت من (95.4) % في بداية الشهر الجاري إلى نسبة (100) بالمائة بعد تسلمها استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير الاتصالات.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع نسبة المفصحين عن ذممهم الماليَّة من النواب والوزراء إلى نسب غير مسبوقةٍ مقارنةً بالأعوام السابقة.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت عن إفصاح رئيسي مجلس النوَّاب (محمد الحلبوسي) ، ومجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) عن ذمتيهما الماليَّة، فيما أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) منه المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية، ومنهم الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة : نسبة إفصاح الوزراء عن ذممهم المالية بلغت 100 بالمئة 7 SKY TV.

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