الجزائر: المصادقة على مشروع تعديل الدستور

2020/11/12 | 23:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عن المصادقة على مشروع تعديل الدستور.

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