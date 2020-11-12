الكعبي يدعو لصرف رواتب الموظفين الجمعة والسبت المقبلين

2020/11/12 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لتوجيه الجهات المعنية بصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكعبي دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لتوجيه الجهات المعنية بصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل”.

واضاف البيان، ان “المطالبة جاءت نظرا لتأخرهــا عليهم منذ فترة ليست بالقليلة”.

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