الخارجيّة تدين حادث إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في لاهاي

2020/11/12 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بيان صحفيّ

تدينُ وزارة الخارجيّة العراقيّة حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، وتعده اعتداءً إرهابياً يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



‏ تستنكر الوزارة هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، ولأجل ذلك خاض العراق حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم.يُعلِن العراق وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه.

المتحدث باسم وزارة الخارجيّةد.



أحمد الصَصّاف2020/11/12

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