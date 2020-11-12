2020/11/12 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الخميس، طلباً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي عبد الامير علاوي، بشأن صرف رواتب الموظفين.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب الاول لرئيس البرلمان دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لتوجيه الجهات المعنية بصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل نظرا لتأخرهــا عليهم منذ فترة ليست بالقليلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يوجه طلباً للكاظمي بشأن صرف رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يوجه طلباً للكاظمي بشأن صرف رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).