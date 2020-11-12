الخارجية تدين حادث إطلاق النار على مقر سفارة السعودية في مدينة لاهاي الهولندية وتعده اعتداءً إرهابياً

2020/11/12 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ادانت وزارة الخارجية حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، وعدته اعتداءً إرهابياً يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية./انتهى2‏

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