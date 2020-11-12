الكعبي يدعو الكاظمي ووزير المالية الى توجيه الجهات المعنية لصرف رواتب الموظفين الجمعة والسبت

2020/11/12 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لتوجيه الجهات المعنية لصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل نظرا لتأخرهــا عليهم منذ فترة ليست بالقليلة ./انتهى3

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