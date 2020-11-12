لماذا العالم كله مع ترامب اليوم - مشعل يسار

2020/11/12 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار إإذا عرجت على التعليقات تحت أي منشور، فسترى أن الكثير الكثير من الناس العاديين من جميع أنحاء العالم يكتبون كلمات دعم لترامب وإعجاب به اليوم، وويدّعون أنهم لو كانوا يعيشون في الولايات المتحدة لصوتوا لصالحه الآن.



البعض يكتب: ليت لدينا رئيس مثل هذا!لماذا أصبح رئيس أمريكا، العدوانية عموماً وغير الودية تجاه العديد من البلدان، وخاصة تجاهنا نحن العرب، فجأة محببًا إلى قلوب الناس العاديين من جميع أ ......





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