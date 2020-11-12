2020/11/12 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانطلق المحتجون في رحلتهم على خمسة مراكب من ميناء الشابة في وضح النهار، رافعين علم تونس وراية ناديهم "الهلال الشابي"، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مغامرة مميتة".. تونسيون ينفذون تهديدهم بـ"هجرة جماعية" إثر خلاف كروي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مغامرة مميتة".. تونسيون ينفذون تهديدهم بـ"هجرة جماعية" إثر خلاف كروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).