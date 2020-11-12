البرلمان يوجه طلبا للحكومة بشأن صرف رواتب الموظفين

2020/11/12 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووزير المالية، علي عبدالامير علاوي، إلى توجيه الجهات المعنية بصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 تشرين الثاني 2020)، إن "النائب الاول لرئيس البرلمان دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لتوجيه الجهات المعنية بصرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة والسبت المقبل نظرا لتأخرها عليهم منذ فترة ليست بالقليلة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعلنت وزارة المالية، إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتاال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (12 تشرين الثاني 2020)، إنها "تعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي".

وأضاف البيان إن "الوزارة وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر تشرين الاول ابتداء من يوم الأحد المقبل".

وطالبت الوزارة كافة المصارف بـ"استئناف عملهم لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب".

وكان مجلس النواب قد مرر في وقت سابق وفي جلسة شهدت خلافات حادة ومشادات كلامية بين الكتل السياسية قانون سد العجز بالموازنة، والذي أصرت الحكومة على اقراره لصرف رواتب الموظفين.

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